Bölge barolarından deprem için yardım ve bağış kampanyası

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır, Mardin, Van, Batman, Dersim, Urfa, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Kars, Muş ve Ardahan baroları, Maraş merkezli depremlerin yaşandığı Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Hatay, Adana ve Osmaniye’de insanların acil yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Yapılan yardımlar depremin meydana geldiği bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşları ve kentte bulunan il barosuyla birlikte koordineli şekilde dağıtılıyor.

Konuyla ilgili K24’e bilgi veren Mardin Barosu Genel Sekreteri Avukat Ali Kahraman, Mardin’de toplanan yardımların depremin olduğu şehrin barosuyla irtibata geçilerek gönderildiğini belirtti.

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle afetzede yurttaşlarımız için baromuzun dayanışma kampanyası devam etmektedir.

Toplanma yerlerimiz:

Mardin Barosu Merkez Binası

Kızıltepe Otogarı (Otobüs peron bölgesi) pic.twitter.com/3286gWOPD6 — Mardin Barosu (@Mardinbaro) February 9, 2023

Yardım etmek isteyenlerin, baro ve ilçe temsileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

“Bütün ilçelerimizde baromuzu temsil eden temsilcilerimiz aracılığıyla tespit edilen bir yer depo olarak kullanılıyor. Halk yardımlarını buraya getiriyor. İlçelerde bize ulaşmak isteyen ve yardım etmek isteyenler, bu temsilcilerimizle iletişime geçebilirler. Duyurularımızı sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz. Ayrıca ulaşabildiğimiz kişilere de iletiyoruz. İnsanlar bu şekilde haberdar oluyorlar. Mardin’deki yardımlar için ise baroyu kullanıyoruz. Para bağışı ise şu an sadece üye avukat arkadaşlarımızdan alabiliyoruz. İnsanlardan bağış toplamak için başvurduk valilik henüz izin vermedi. Daha çok gıda ve mevsim ihtiyaçlarına göre giyecek toplatıp gönderiyoruz. Araçlarla birlikte görevlendirdiğimiz avukat arkadaşlarımız dağıtım için gidiyorlar. Gittiğimiz yerlerdeki baroyla irtibatlıyız ve dağıtımı onlarla birlikte yapıyoruz. Şimdiye kadar Adıyaman ve kırsal bölgelere, Antep ve İslahiye, Maraş ve Elbistan’a gönderdi.”

K24’e konuşan Diyarbakır Barosu’ndan Avukat Welat Çelik ise, topladıkları yardımları depremlerin yaşandığı şehirlerde bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dağıttıklarını söyledi.

Yardımları, Diyarbakır ve depremlerin yaşandığı şehirlere gönderdiklerini ifade eden Çelik, “Şimdiye kadar Adıyaman, Malatya ve Maraş’a gönderdik. Her şehirde iletişim halinde olduğumuz güvendiğimiz sivil toplum kuruluşları var. Deprem bölgelerine yardım etmek isteyenler baroda yardım koodinasyonumuz var bu şekilde bizimle iletişime geçebilirler. Ayrıca hem yurt dışı hem de içi için resmi bir bağış hesabını da açtık, isteyen bu hesaplara para bağışında bulunabilir.”