BM: Suriye’de acil ateşkes ilan edilmeli

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremzedelere yardımların daha kolay ulaştırılması için Suriye'de bir an önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ve Suriye'nin içinden geçtiği bu dönemde, yardıma ihtiyacı olan herkese acilen yardımın ulaştırılması talep edildi.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de Suriye'de derhal ateşkes talep ettiği kaydedildi.

BM yetkilisinin insan haklarına saygı gösterilmesi ve insancıl hukuk yükümlülüklerine tam saygı çağrısında bulunduğu belirtildi.