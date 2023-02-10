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Fahrettin Koca: Can kaybı 20 bin 213’e çıktı

Fahrettin Koca, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 213’e yükseldiği açıkladı.
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türkiye Deprem Maraş

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Koca, saat 21.42 itibarıyla Maraş merkezli olan ve 10 ilde yıkım meydana getiren depremde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca, "Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı" açıklamasını yaptı.

Koca, "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.30 itibarıyla Maraş merkezli olan ve 10 ilde yıkım meydana getiren depremde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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