Diyarbakır’da depremde 255 kişi yaşamını yitirdi, 901 kişi yaralandı

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Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır AFAD Müdürlüğü’ndeki kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Depremde kentte yıkılan 7 binada 255 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

“Deprem yaşanan illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de depremin enkazını kaldırma ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşma konusunda hummalı bir çalışma sürdürülmektedir. Diyarbakır’da tamamen yıkılan 7 binadan şu ana kadar birinin enkazı tamamen kaldırıldı. Diğerlerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yarın itibariyle 5 enkazın daha kaldırılmasının tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 387 ve bu çıkan vatandaşlarımızdan ağır yaralı olanlar var. Bunların içerisinde hayatını kaybedenler var. 255 vefat var şu ana kadar. 42’si de ağır yaralı. Diğerleri ise yaraları daha hafif, hayati tehlikesi olmayan vatandaşlarımız.”

“908 ÇADIRDA 7216 KİŞİ BARINIYOR”

Yıkılan binaların enkazlarındaki arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

“Şu ana kadar barınma ile ilgili Diyarbakır’ımızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kurulan çadır kentlerdeki çadırlarımız 908 tane ve burada şu ana kadar 7 bin 216 vatandaşımız barındırılıyor.

Ayrıca barınma merkezleri dediğimiz yerlerde devletimize ait, Diyarbakır’daki sosyal tesislerde, kapalı spor salonlarında, camilerde ve kullanıma müsait alanlarda şu ana kadar 192 bin 945 vatandaşımızı barındırdık. Bundan sonra da bu barınma ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz.

Tabi bu çalışmalar sırasında pek çok personel görev aldı ve şu ana kadar afet genelinde toplam 12 bin 816 personelin ve araç olarak da 1243 aracın aktif olarak kullanıldığını, değişik alanlarda hizmet verildiğini ifade etmek isterim. Diyarbakır’da çalışan uzman arama kurtarma ekibi ve bunlara yardımcı olan araç-gereç konusunda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir ve 7/24 ara verilmeksizin vardiya usulü çalışılmaktadır. Bu çalışmalar da aynı şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın bu sürede iaşelerini de sağlama konusunda adımlar atıldı. 3 öğün vatandaşlarımıza yemek ikramı da yapılmaktadır. 3 öğün verildiği için bu rakamlar oldukça yüksektir. Ayrıca Diyarbakır ilimizde hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet var. Şu ana kadar 152 komisyon Diyarbakır’ımızda hasar tespit çalışmalarını yapmıştır.

Bugüne kadar 6 bin 640 binada 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etmek isterim. Ayrıca vatandaşlarımıza psiko-sosyal destek de verilmektedir. Şu ana kadar 23 ekip 221 personeliyle 8 bin 931 vatandaşımıza psiko-sosyal destek vermiştir.”

“ADLİ TAHKİKATLAR BAŞLADI”

Yıkılan binalar ile ilgili kusuru bulunanları tespit ederek cezalandırılacağını ifade eden Bakan Bozdağ, adli tahkikatların cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatıldığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem yaşanan illerimizde ve Diyarbakır’ımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından deprem felaketi nedeniyle yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatlar başlatılmıştır. Adli süreçleri Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütmektedirler. Bugün de adli süreci başlatan başsavcılıklarımızın hepsi, basına başlattıkları adli süreçleri de duyurdular.”