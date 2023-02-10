Beyaz Saray: ABD ordusu ‘tanımlanamayan bir cismi’ vurdu

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Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle Alaska-Kanada sınırı yakınlarında bir "gök cismi" düşürdüklerini açıkladı.

Kirby, ABD savaş uçağından atılan füzeyle düşürülen cisim için "Buna sadece bir cisim diyoruz çünkü şu anda elimizdeki en iyi tanım bu" dedi.

Kirby, cismin yaklaşık 40 bin feet (12 bin 192 km) yükseklikte uçtuğunu ve küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Düşürülen cisim, Çin'in istihbarat balonunun düşürülmesinin ardından düşürülen ikinci cisim oldu.