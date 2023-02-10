Politika

Beyaz Saray: ABD ordusu ‘tanımlanamayan bir cismi’ vurdu

Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Beyaz Saray
Beyaz Saray
ABD ABD Beyaz Saray cisim John Kirby

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle Alaska-Kanada sınırı yakınlarında bir "gök cismi" düşürdüklerini açıkladı. 

Kirby, ABD savaş uçağından atılan füzeyle düşürülen cisim için "Buna sadece bir cisim diyoruz çünkü şu anda elimizdeki en iyi tanım bu" dedi.

Kirby, cismin yaklaşık 40 bin feet (12 bin 192 km) yükseklikte uçtuğunu ve küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Düşürülen cisim, Çin'in istihbarat balonunun düşürülmesinin ardından düşürülen ikinci cisim oldu. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv