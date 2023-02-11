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Diyarbakır'da bir kadın enkazdan 122 saat sonra kurtarıldı

Maraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
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Sözel Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
Sözel Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Diyarbakır Deprem

DİYARBAKIR (K24)

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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