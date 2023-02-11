Depremlerde son bilanço: 20 bin 318 can kaybı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş merkezli depremlerle ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre; Maraş merkezli ve 10 ili etkileyen ilk depremin ardından 1700 deprem meydana geldi.

Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 20 bin 318 oldu, 80 bin 88 kişi de kurtarıldı. Depremden etkilenen illerden 91 bin 511 afetzede tahliye edildi.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 7 bin 716 olarak kayıtlara geçti.

"110 Bin KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ"

110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

et psikososyal destek grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.”