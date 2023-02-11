ABD’den ‘uçak gemisi’ açıklaması: Bölgede kullanılabilecek askeri kabiliyetler var

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, ABD Avrupa Komutanlığı’nın Türkiye’deki arama-kurtarma faaliyetlerine destek kapsamında Doğu Akdeniz’de hazır bulundurduğu uçak gemisi USS George H.W. Bush’la ilgili bir soruya yanıt verdi.

Geminin arama-kurtarma çalışmalarında yer alıp almayacağı konusunda Kirby, “Elbette Akdeniz'de kullanılabilecek pek çok kabiliyet ve imkan var. Ancak şu çok önemli bir nokta: Verdiğimiz desteğin ihtiyaç duydukları boyut ve hızda olmasını sağlamak ve sistemlerini ihtiyaç duyulmayan materyal ya da kabiliyetle boğmamak için Türk mevkidaşlarımızla birlikte uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE İLE HER DÜZEYDE TEMASTAYIZ"

Kirby, Maraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da destek verdikleri arama-kurtarma çalışmalarında Blackhawk helikopterleriyle daha geniş operasyonel erişim sağladıklarını söyledi.

Kirby depremde yol ve köprüler büyük hasar gördüğü için, ABD’nin İncirlik Üssü’nden kalkan helikopterlerle ekipleri ihtiyaç olan yerlere nakletmeye devam edeceklerini belirtti.

John Kirby süreç içinde ihtiyaç duyulabilecek destekle ilgili olarak Türkiye ile her düzeyde temasta olduklarını vurguladı.