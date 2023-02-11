Deniz Baykal hayatını kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın ölümünü sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Antalya'da, 1938 yılında dünyaya gelen ve 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. genel başkanıydı. 1992-2010 yılları arasında CHP'nin genel başkanlığını yapan Baykal, ilk defa 1973 seçimlerinin ardından TBMM’ye girmişti.

37’nci Türkiye hükümetinde Maliye Bakanı ve Bülent Ecevit'in kuruduğu 42’nci Türkiye hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştı. CHP kapatılınca 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) milletvekili olarak seçildi ve genel sekreterlik görevinde bulundu.

30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başkan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.

26 Nisan 2008’de yapılan CHP 32’nci Olağan Kurultayı’nda tekrar genel başkan seçildi. Fakat 10 Mayıs 2010 tarihinde genel başkanlık görevinden istifa etti.

Deniz Baykal 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP’den Antalya milletvekili seçildi. 2015 genel seçimlerinden sonra TBMM’nin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 günü 25’inci dönemin ilk oturumunu açtı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 30 Haziran 2015’te yapılan TBMM Başkanlık seçimlerinde aday gösterildi fakat seçimi kaybetti.