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Maraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem

Maraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
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kürdistan Maraş Onikişubat ilçesi artçı deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Maraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 07.42'de, 4,2 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre Maraş merkezli ve 10 ili etkileyen ilk depremin ardından 1700 deprem meydana geldi.

Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 20 bin 318 oldu, 80 bin 88 kişi de kurtarıldı.

Depremden etkilenen illerden 91 bin 511 afetzede tahliye edildi.

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