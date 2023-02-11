Kürtçe öğretmeni Zara Muhammedi cezaevinden tahliye edildi

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Zara Muhammedi, dün akşam serbest bırakıldı. Zara Muhammedi, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tahliye edildikten sonra bir video mesaj yayımlayan Zara Muhammedi, “Beni, avukatıma bile haber vermeden alelacele bir şekilde cezaevinden çıkardılar” dedi.

Muhammedi, “Ben daha önce hem avukatım aracılığıyla hem de bizzat, mahkeme heyetine, hiçbir şekilde af talebinde bulunmayacağımı bildirmiştim çünkü yürüdüğüm yolun doğruluğuna inanıyorum. Ömrümün sonuna kadar da bu yolda hedeflerime yürüyeceğim” ifadelerini kullandı.

Sine vilayetine bağlı Dewlani kentinin Serawle köyü doğumlu Zara Muhammedi, Bircend Üniversitesi’nde Jeopolitik okudu.

Muhammedi, 10 yıl boyunca Sine ve köylerinde Kürtçe dersleri verdi, Nujin Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı, daha sonra tüm üyelerin oyuyla dernek başkanı seçildi.

Doğu Kürdistan’ın Sine, Kamyaran, Dewlan, Seqiz ve Bane kentlerinde şubeleri bulunan Nujin Derneği, buralarda halka Kürt dili, kültürü ve edebiyatıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.