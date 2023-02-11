Deprem bölgesinde hava durumu: Sıcaklık eksi 12’lere kadar inecek

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerle etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hem çalışmaları hem de felakette evlerini kaybetmiş depremzedeleri olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Bölgede sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği ve Malatya'da -12'lere kadar ineceği belirtildi.

Depremden etkilenen illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

DİYARBAKIR

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/7

MALATYA

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -12/-2

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/0

ADANA

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

MARAŞ

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6

ANTEP

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : --4/7

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/7

OSMANİYE

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/12

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/12

URFA

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8

KİLİS

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/10

12.02.2023 Pazar : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey batı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10

ADIYAMAN

11.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/6

12.02.2023 Pazar: Az bulutlu, rüzgar Kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/6

HATAY

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu 10-20 km/saat, hamlesi 40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11

12.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12.