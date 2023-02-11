17 Ağustos depremini soruşturan eski savcıdan delillerin karartılmaması uyarısı

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Maraş merkezli depremde 10 ilde 6 bin 500'e yakın bina yıkıldı. Yedi ilde soruşturma başlatılırken, 1999 depremini soruşturan emekli Cumhuriyet Savcısı Ali Gündüz, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) ve Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek uyarılarda bulundu.

“DELİLLERİN EKSİK TOPLANMASI İLERİDE YAPILACAK YARGILAMALARIN TEMELİNİ OLUŞTURACAKTIR”

Enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan binalardan numune alınması ve projeye aykırılıkların tespit edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Özgündüz, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

“17 Ağustos depremini yaşamış ve sorumlular hakkındaki soruşturmaları yürütmüş o zamanki bir C. Savcısı olarak söylüyorum ki, enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan binalardan bilirkişi eşliğinde beton, demir numunelerinin alınması ve projeye aykırılıkların tespit edilmesi önemlidir.

Suçluların tespiti açısından şu aşamada delillerin eksiksiz toplanması ileride yapılacak yargılamaların temelini oluşturacaktır. Bölgedeki arkadaşlar aynı zamanda deprem mağduru olduklarından HSK’nın bölgeye rotasyonla yeterli sayıda hâkim/savcı yetkilendirmesi zaruridir. Ayrıca yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili imar ve ruhsat dosyalarının da şu aşamada ilgili belediyelerden temin edilerek emanete alınması gerekmekte.”