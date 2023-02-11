Kılıçdaroğlu’ndan firmalara çağrı: Elinizdeki çadır stoklarını bize ulaştırın

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki çadır ihtiyacına dikkat çekerek, şunları ifade etti:

“Malatya'dayız, başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var, şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım burada, depremi izleyen arkadaşlarım da farkındalar, hava çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar, belli evler, kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda kalan geceyi dışarıda geçiren çok sayıda Malatyalı var. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum, bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi gerekiyor. İnsanlar soğuktan gerçekten büyük bir acı çekiyorlar, bize çadır gönderin diyorlar. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum; sizin elinizde çadır stoku varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarımıza ulaşın kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz.”

"NASIL OLUYOR DA BU KADAR HAZIRLIKSIZ DAVRANABİLİYORLAR"

“Şu ana kadar çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var” diyen Kılıçdaroğlu, şunları vurguladı:

“Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler, akıl alır gibi değil bu soğukta. Zaten depremin acısını yaşıyorlar bir de böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları üzüntü verici. Elbette ki Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, bütün sorunları çözebilecek kapasitede bir ülke imkanları var ama maalesef ama koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunların konusunda da hükümete defalarca çağrı yaptım. Aslında benim seslenmem hükümetin vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir. Vatandaşın derdini bilsin, vatandaş çadır istiyor.”

"KIZILAY'IN AFAD'IN ÇADIR STOKLARI NEREDE?"

CHP lideri, “Ya bu ülkede nasıl çadır olmaz, çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın çadır stokları nerede, AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekliyle önceden düşünülmesi hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması ulaştırılamaması büyük sorun. Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadır olan hangi işletme varsa bize bildirsin, kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz” dedi.