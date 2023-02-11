Politika

ABD Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi, ABD-Irak görüşmelerinin bir parçası

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowsk, Kürdistan Bölgesi’nin ABD-Irak görüşmelerinin bir parçası olduğunu söyledi.
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ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski
kürdistan Alina L Romanowski Kürdistan Bölgesi ABD-Irak görüşmeleri

ERBİL (K24)

Üst düzey bir Irak heyeti, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığında ABD’de temaslarda bulundu. Irak heyeti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Konuyla ilgili K24’e değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowsk, Kürdistan Bölgesi’nin, ABD-Irak görüşmelerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Romanowsk, “Burası aşikardır ki Kürdistan Bölgesi müzakerelerin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ABD-Irak ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çabaların memnuniyet verici olduğunu belirten Romanowsk, “Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Irak heyeti, Hazine ve Enerji bakanlarının yardımcıları ve iklim değişikliğinden sorumlu Özel Temsilci ile görüşmeler gerçekleştirecek” dedi.

ABD Büyükelçisi, şunları kaydetti:

“Görüşmelerde ABD’li yatırımcıların Irak’a gelmesi için (Muhammed Şiya) Sudani hükümetinin projelerini öğrenme fırsatımız olacak. Koordinasyon Çerçevesi ilk defa bize enerji, ekonomi ve iklim değişikliği konularında müzakere fırsatı sundu.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir an, önemli bir toplantı. Irak ile bir Stratejik Çerçeve Anlaşmamız var ancak şimdi yoğun şekilde bu anlaşmanın ekonomik boyutuna ve Irak ekonomisini, bölgenin yeniden entegrasyonunu güçlendirmeye devam etmek için ABD ve Irak olarak Irak halkının yaşamlarında maddi bir fark yaratacak şekilde birlikte yapabileceğimiz çalışmalara odaklandık" ifadesini kullanmıştı.

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