Politika

Akar: 54 yaralı, 78 ulaşılamayan asker var

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" dedi.
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türkiye Hulusi Akar deprem bölgesi askerler kayıp

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde üst düzey askeri bir heyetle deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan 'hava yardım köprüsü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Akar, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay’da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Depremlerle mücadele için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Akar, "Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" diye konuştu.

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