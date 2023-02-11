AFAD'dan 'volkanik patlama' açıklaması

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

“Bölgede herhangi bir lav akması, petrol akması yok” diyen Orhan Tatar, “Depremlerinin tetiklediği basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil. Bölgede volkanik patlama yaratacak yapı kayaç grubu yok” ifadelerini kullandı.

Olayın basit bir kütle hareketi olduğunu belirten AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü, şunları kaydetti.

“Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.

Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil.

7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip.”