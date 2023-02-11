Deprem uzmanından Diyarbakır uyarısı

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20 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Maraş merkezli depremlerin ardından tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesini etkilemesi beklenen olası Marmara depremine yönelik uyarılarda bulundu.

Ercan, “Adıyaman’ın Arap Kalkanı’ndan çekinmeye başladım. Oradan Çüngüş’e, Gerger’e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir” dedi.

Ahmet Ercan Marmara depremi için ise, “Marmara’da deprem için çok çok erken. Marmara şu anda çok yorgun bir boksör gibi. Çok dinlenip gücünü yeniden toplaması için gereken zaman en azından 2045’e kadar. Gücünü toplama olayı 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikme olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.