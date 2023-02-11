Politika

ABD’li senatörlerden Biden’a Kürdistan Bölgesi’yle ilgili sorular

ABD Başkanı Joe Biden’a Kürdistan Bölgesi’yle ilgili sorular yönelten üç Kongre üyesi , “24 Şubat Cuma gününe kadar yanıt bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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kürdistan ABD Senatörler Joe Biden Kürdistan Bölgesi sorular

ERBİL (K24)

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Michael Waltz, Kevin Hearn ve Joey Wilson, Başkan Joe Biden’a Kürdistan Bölgesi’ne yönelik politikalarıyla ilgili sorular yöneltti.

ABD’li senatörler Biden’a şu soruları sordu:

- ABD, Kürdistan Bölgesi’nde finanse ettiği enerji yatırımlarını nasıl koruyacak?

- ABD, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını sağladığını nasıl teyit edebilir?

- ABD, savunma siteminin bir parçası olması için Irak hükümetinin Peşmerge Güçleri’ne yardım edip etmediğini ve Irak hükümetinin silahlı gruplara yönelik ekonomik yardımı kestiğini nasıl doğrulayabilir?

Senatörler yaptıkları açıklamada “24 Şubat Cuma gününe kadar yanıt bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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