Siirtli aynı aileden 13 kişi Hatay'daki depremde hayatını kaybetti

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Maraş merkezli depremlerde etkilenen illerden Hatay’ın Esenlik Mahallesi Albay Kemal Bozkurt caddesinde bulunan 2 katlı Zafer Apartmanı Çiçek ailesine mezar oldu.

Apartmanda bulunan iki farklı dairede oturan Çiçek ailesinden Metin, Yadigar, Elif, Aynur (bebek), Şirin, Aynur, İsmail, Mehmet Emin, Şirin (çocuk), Enver, Yıldız, Betül ve Emin adlı 13 Siirtli hayatını kaybetti. Lokman ve Murat Çiçek ise enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Enkazın birinci gününde yaralı halde kurtulan Şirin Çiçek, kaldırıldığı hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Enkaz çalışmalarının 4 ve 5'inci gününde ise Çiçek ailesinin 12’i ferdinden, Aynur, Emin, Enver, İsmail, Aynur, Betül, Şirin, Yıldız, Metin, Mehmet Emin, Elif ve Yadigar Çiçek’in cansız bedenleri çıkartıldı.

Enkazdan çıkartılan Çiçek ailesi yakınları tarafından memleketi Siirt’te getirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna getirilen Çiçek ailesinde 13 kişi yapılan otopsinin ardından, Siirt’in Gökçebağ Belde Mezarlığına getirildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra 13 kişilik Çiçek ailesi, Belde mezarlığında defin edildi. (Kaynak: Artı Siirt Haber)