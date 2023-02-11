Depremlerde can kaybı 21 bin 848'e yükseldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa’da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, saat 17.00'da yaptığı açıklamada; depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralandığı açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizde çok ciddi yıkım ve can kaybına yol açtı. Yıkım etkisi Erzincan ve Marmara depremlerinden katbekat fazla. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde, 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da oturulamaz hale gelen 164 binada, 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü.

Milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla, tekbirlerle, salavatlarla, dualarla cenazelerimizi defnettikten sonra deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracağız."