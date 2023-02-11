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Maraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Coşkun, başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para bulunan Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Coşkun'un 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gittiği, dün de 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmayı planladığı öğrenildi.