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Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 33 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarda kusurlu yapı ve kolan kesme iddiasıyla aralarında müteahhitlerin de olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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kürdistan Deprem Diyarbakır müteahhit gözaltı

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kestikleri' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

 

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