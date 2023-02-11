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Maraş depremlerinde can kaybı 22 bin 327'ye çıktı

Fahrettin Koca, depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralandığı açıkladı.
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türkiye Deprem Maraş depremi

HABER MERKEZİ

Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Adana illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 327'ye yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maraş depremlerine ilişkin açıklama yaptı.

Koca'nın saat 19.37'de yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 278 insanımız yaralandı. Deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmetine katılmak isteyen personelin, hasta sayısının azaldığını dikkate alarak bulundukları yerde kalmalarını rica ediyorum."

Sahada yeterli personelin olduğunu ifade eden Koca, "Karmaşaya neden olmamak için gönüllülerin il sağlık müdürlüğünün planlanması dışında ulaşmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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