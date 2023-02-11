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Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı

Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Maraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra tır geçişi için açıldı.
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türkiye Alican Sınır Kapısı Ermenistan Deprem

HABER MERKEZİ

Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Maraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra tır geçişi için açıldı.

Maraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine ülkelerden de yardımlar devam ediyor.

1988'de Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti.

Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türkiye Kızılayı tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı’ndan tırların yardımı geçmişti.

Aradan geçen 35 yıl sonra Türkiye'de meydana gelen deprem için Ermenistan kolları sıvadı.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi.

Burada Türkiye heyeti tarafından karşılanan Ermenistan tırları, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

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