İtalya ve Hollanda başbakanları: Kürdistan Bölgesi ile güçlü siyasi ve ekonomik bağlarımız var

BRÜKSEL (K24)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’da K24 mikrofonuna konuştu.

Meloni ve Rutte, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile güçlü siyasi ve ekonomik bağlarının olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Davos'taki son zirvede Başbakan Mesrur Barzani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Kürdistan Bölgesi'nde tarım sektörünün gelişimini ele aldıklarını söyledi.

Kısa bir süre önce Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret eden İtalya Başbakanı Meloni ise, “En kısa sürede tekrar Kürdistan Bölgesi’ne gitmeyi ümit ediyorum” dedi.

İtalya ve Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi önemli askeri ve ekonomik ilişkileri bulunuyor.

Her iki ülke de DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon üyesi olarak Peşmerge güçlerini eğitti.

İki ülke, şirketleri aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik ve tarımsal kalkınmasında işbirliğine sahip.