Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’ta

Kürdistan Bölgesi Ekonomi ve Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’ta temaslarda bulunacak.
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Irak Bağdat 140 madde Awat Şeyh Cenab

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında çözülmemiş bazı konularda anlaşmaya varmak için Bağdat'a gitti.

Kürdistan Bölgesi Ekonomi ve Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab başkanlığındaki heyet, 2023 yılı bütçesinden Kürdistan Bölgesi’nin payı, petrol ve gaz yasası ve 140. Madde konularını ele alacak.

Bağdat’ta hükümet yetkililerle görüşecek heyette ayrıca Elektrik ve Doğal Kaynakları Baknı Vekili, Kemal Muhammed, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ve Mali Gözlem Kurulu Başkanı Halid Hadi Çawişli yer alıyor.

 

 

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