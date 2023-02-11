Anne, baba ve oğul 138 saat sonra kurtarıldı
HABER MERKEZİ
Kentte depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.
HAMZA BEBEK 140 SAAT SONRA KURTARILDI
Öte yandan Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.