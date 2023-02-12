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Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 617’ye yükseldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş merkezli depremde yaşamını yitirenlerin güncel sayısını paylaştı.
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türkiye Deprem Maraş Fuat Oktay

HABER MERKEZİ

Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Adana illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 617'ye yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş merkezli depremde yaşamını yitirenlerin güncel sayısını paylaştı.

Oktay, yaşamını yitirenlerin sayısının 24 bin 617’ye yükseldiğini bildirdi.

İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta ise arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi.

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