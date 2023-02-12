Başbakan, Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gitti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Başbakan Mesrur Barzani, beraberindeki hükümet heyetiyle Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gitti.

Dünya Hükümet Zirvesi, 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Zirvenin oturum aralarında Başbakan’ın Arap, bölgesel ve uluslararası yetkili, düşünür ve girişimcilerle görüşmeler yapması bekleniyor.

Her yıl Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne bu yıl 20'den fazla cumhurbaşkanı ve başbakan, 250 bakan ve binlerce hükümet yetkilisi katılacak.