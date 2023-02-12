Barzani Yardım Vakfı Başkanı: Deprem Rojava'daki durumu daha da zorlaştırdı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, deprem sonrası Rojava’daki durumu değerlendirdi.

Depremin yarattığı hasara ilişkin Ahmed, özellikle Afrin ve Cinderes bölgesinde büyük bir felaketin meydana geldiğini, bu nedenle yardımları ulaştırmaya devam etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Musa Ahmed, ayrıca mevcut yardım konvoyunun Afrin’de tüm deprem mağdurlarına yetmediğini, bu nedenle bir yardım konvoyunun daha Rojava’ya gideceğini belirtti.

Afrin bölgesine daha fazla yardım gönderilmesi için diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas halinde olduklarını ifade eden Barzani Yardım Vakfı Başkanı, bu amaçla daha fazla koordinasyon içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Barzani’nin Rojava’ya yapılan yardımları yakından takip ettiğini belirten Ahmed şunları söyledi:

"Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı çalışanlarına deprem bölgelerine yardım götürdükleri için teşekkür etti. Ayrım gözetmeksizin bu bölgelerdeki tüm mağdurlara yardım edilmesi gerektiği talimatını verdi. Başkan Barzani ayrıca, depremzedelere yardım için Kuzey Kürdistan ve Rojava’ya geçen acil durum ekiplerinin çalışma ve faaliyetlerini sürekli olarak takip ediyor."

Barzani Yardım Vakfı, depremin ilk gününden itibaren etkilenen bölgelere çok sayıda yardım ekibi ve gönderdi.

Şimdiye kadar BCF’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti de deprem bölgelerine çok sayıda yardım konvoyu gönderdi.

BCF’nin ayrıca Afrin’de yardım ofisi açacağı öğrenildi.

BCF heyetinin ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını Afrin Hastanesi’ne ulaştırdığı kaydedilirken, Cinderes Hastanesi’nin depremde yıkıldığı bildirildi.