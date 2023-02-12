Başbakan, Dubai Emiri Al Mektum ile bir araya geldi

DUBAİ (K24)

Sabahın erken saatlerinde başkent Erbil’den Dubai’ye giden Başbakan Mesrur Barzani, Dubai Emiri, BAE Başbakanı ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid ve BAE’li üst düzey yetkililer hazır bulunurken, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişimi ele alındı.

Başbakan’ın Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin özellikle ticaret ve yatırım alanındaki reformlarına verdiği sürekli destek için BAE’ye teşekkür ettiği bildirildi.

Bin Raşid’in ise Kürdistan Bölgesi heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani, beraberindeki hükümet heyetiyle Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gitti.

BAE temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, “WGS2023 için BAE'ye gitmekten ve Kürdistan'ın hikayesini paylaşmak için liderleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Başbakan zirveyle ilgili “Geçen yılki ilerlememizi yansıtmak ve bizimle iş yapanlar kadar masaya çok şey kattığımız ortaklıkları derinleştirmek için bir fırsat” dedi.