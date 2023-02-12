BM: Depremlerdeki can kaybı 50 bini geçecek

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Maraş'ı ziyaret eden Griffiths, Sky News'e değerlendirmelerde bulundu.

BM yetkilisi, Türkiye'de 24 bin 617, Suriye'de 3 bin 574olan can kaybının ikiye katlanabileceğini veya daha fazla olabileceğini kaydetti. BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "Enkazın altına bakmak gerektiğinden kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu düşünüyorum, ancak can kaybının iki katına veya daha fazlasına çıkacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, deprem sonrası Türkiye ve Suriye genelinde en az 870 bin kişinin sıcak yemeğe ihtiyaç duyduğu konusunda uyarıda bulunurken, sadece Suriye'de 5,3 milyon kadar insan evsiz kalmış olabileceğini kaydetti.

MARAŞ ZİYARETİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Maraş ile çevre illerde yaşanan şoke edici görüntülerden ve bölgede etkilenen depremzedeleri görmekten dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyleyen Griffiths, "Depremin merkezi üssü olan bu yerde pazartesi yaşanan (depremler) son yüzyılda bölgede meydana gelen en kötü olay" dedi.

Griffiths, depremden etkilenen bölgelerde hem Türkiye'nin hem de yardım için bölgeye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu çalışmalara işaret ederek, "Burada gördüğünüz (arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri) bu kötü günlerde, bu ulusal afete Türkiye'den ve uluslararası alandan yapılan yardım müdahalesinin eşi benzeri yok" diye konuştu.

Dünyada 100'den fazla ülkenin deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderdiğini, birçok ülkenin de enkazlar altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anımsatan Griffiths, ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, depremden kurtulan ailelerin, çocukların barınma, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karışlanması gibi önemli bir sürecin başladığını dile getirerek, "Bu insanların unutulmaması için buradayım. BM ve temsil ettiğimiz tüm ulusların, halkınızın bu zor zamanında sizlerle dayanışma içinde olduğunu söylemek için buradayım" değerlendirmesinde bulundu.

Griffiths, depremden etkilenen bölgelere daha fazla uluslararası yardımın ulaştırılması için de gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.