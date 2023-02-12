Yaşam

Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 5'i ağır, 18 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.
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türkiye kokoreç üretim işletmesi Patlama yaralı

HABER MERKEZİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada, işyerinde çalışan 18 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor. (Kaynak: AA)

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