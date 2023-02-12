Yaşam

10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

Mahmut Özer, "10 ilimizde 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.
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Mahmut Özer
Mahmut Özer
türkiye mahmut özer eğitim Deprem Maraş

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

71 İlde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.”

Pazarcık merkezli 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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