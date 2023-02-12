10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:
71 İlde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.”
Pazarcık merkezli 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.