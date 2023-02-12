Diyarbakır’da patlama: 3 çocuk yaralandı

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Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde bağlı Bağıvar Mahallesi'nde patlama meydana geldi.

Mahalledeki çocukların ısınmak için çöplük alanda ateş yaktığı ve bu sırada çöplükte çıkardıkları bilinmeyen bir cismi ateşe atmaları sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada Davut Yıldırım, Mustafa Solmaz ve Furkan Tekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme başlatan güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor. (Kaynak: İHA)