Suriye’de DAİŞ saldırısı: En az 11 ölü

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SOHR tarafından yapılan açıklamada terör örgütü DAİŞ mensuplarının cumartesi günü Palmira bölgesinde trüf mantarı toplayan yaklaşık 75 kişiye saldırdığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kadın ve Suriye ordusundan bir askerin de hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 75 kişiden geri kalanının hala kayıp olduğu kaydedildi.

Suriye devlet medyası da saldırıyı duyururken ölü sayısının daha düşük olduğu ifade edildi. Resmi SANA haber ajansı "DAİŞ teröristlerinin makineli tüfeklerle açtığı ateşte biri kadın dört sivil öldürüldü" bilgisini paylaştı. Ajans ayrıca saldırıda bazıları "ağır" olmak üzere on kişinin yaralandığını da ekledi.

Nisan 2021'de de çoğu sivil en az 19 kişi trüf mantarı ararken DAİŞ tarafından kaçırılmıştı.