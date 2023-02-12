Politika

Bekir Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.
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türkiye Bekir Bozdağ Deprem Maraş depremi

HABER MERKEZİ

Bekir Bozdağ, Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ "(Deprem bölgesindeki hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.

Ayrıca Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini belirtti.

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