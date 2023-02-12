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Hatay Havalimanı ulaşıma açıldı

Maraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, onarım çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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türkiye Hatay Havalimanı ulaşım

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlanarak havalimanının bugün hizmet vermeye başladığı belirtildi.

“Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, deprem sonrası havalimanındaki hasarlı alanlar ve onarım sonrası çekilen görüntülere yer verildi.

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