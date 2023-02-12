NATO: Genel Sekreter Stoltenberg’in görev süresini uzatma niyeti yok

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NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresi üç kez uzatıldı ve toplamda neredeyse dokuz yıl görev yaptı" denilirken, "Genel Sekreter'in görev süresi bu yılın ekim ayında sona eriyor ve bu sürenin bir kez daha uzatılmasını istemek gibi bir niyeti yok" ifadelerini kullandı.

Almanya'da pazar günleri yayınlanan Welt am Sonntag gazetesi kısa süre önce, Ukrayna'daki savaş sırasında NATO'daki "istikrarı koruma" amacıyla Stoltenberg'in görev süresinin yeniden uzatılabileceğini ileri sürmüştü.

Genel Sekreter'in NATO'daki görev süresi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 30 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı.

DÜNYA BANKASI’NIN BAŞINA GEÇEBİLİR Mİ?

Eğitimini ekonomist olarak alan ve Norveç İşçi Partisi'nin eski lideri olan Stoltenberg, NATO'dan önce 2000-01 ve 2005-13 yılları arasında Norveç başbakanlığı yaptı. Ayrıca maliye bakanı ve enerji bakanı görevlerini de yerine getirdi.

NATO sonrasında Stoltenberg'in Dünya Bankası'nın başkanlığını üstlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Stoltenberg'den boşalacak koltuğa geçebilecek adaylar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın isimleri geçiyor.