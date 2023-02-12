Ekonomi

IMF Başkanı: 2023’te büyüme rakamlarında düşüş bekliyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, büyüme rakamlarında düşüş beklediklerini belirterek, 2023 yılında da enflasyonla mücadeleye öncelik verileceğini açıkladı.
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva
dünya IMF Kristalina Georgieva büyüme rakamları

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dubai’de  Dünya Hükümet Zirvesi’nde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Küresel büyüme geçen yıl yüzde 3,4 oranında gerçekleşti" dedi.

Dünya çapında büyüme rakamlarında düşüş beklediklerini kaydeden Georgieva, "Büyüme rakamlarının bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl yüzde 3,1 olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Georgieva, "İki hafta önce açıkladığımız son tahmin, ekim ayına göre daha iyi olsa da büyüme rakamlarında düşüş bekleniyor. 2023'te enflasyonla mücadeleye öncelik verilmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Küresel enflasyon oranında düşüş beklediklerini söyleyen Georgieva, "2022'de yüzde 8,8 oranındaki enflasyonun bu yıl yüzde 6,6'ya düşmesini ve 2024'te yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

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