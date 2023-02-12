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Diyarbakır’daki Hisami Apartmanı’nda 101 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan Hisami Apartmanı'nda 101 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralı çıkarıldı.
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kürdistan Diyarbakır Deprem Maraş depremi

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Apartmanda bulunan 135 kişiden 101’i hayatını kaybederken 34 kişi ise yaralandı.

Şehir genelinde bulunan 4 enkaz tamamlanırken Serin, Galeria, Sözel Apartmanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hisami Apartmanı'ndan en son depremden 101 saat sonra 10 yaşındaki Serhat Varlı ve annesi Sebahat Varlı sağ çıkarılmıştı.

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