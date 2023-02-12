Diyarbakır’daki Hisami Apartmanı’nda 101 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Apartmanda bulunan 135 kişiden 101’i hayatını kaybederken 34 kişi ise yaralandı.

Şehir genelinde bulunan 4 enkaz tamamlanırken Serin, Galeria, Sözel Apartmanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hisami Apartmanı'ndan en son depremden 101 saat sonra 10 yaşındaki Serhat Varlı ve annesi Sebahat Varlı sağ çıkarılmıştı.