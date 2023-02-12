Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat'ta merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ederken, sayısı 2 bini geçen artçı sarsıntılar da sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre saat 19.29'da Malatya Hekimhan Başkavak merkezli bir deprem daha meydana geldi.

5,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 2,6 km olarak açıklandı.