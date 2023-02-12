Genel

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19.29'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Malatya Hekimhan Deprem Kandilli Rasathanesi

HABER MERKEZİ

6 Şubat'ta merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ederken, sayısı 2 bini geçen artçı sarsıntılar da sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre saat 19.29'da Malatya Hekimhan Başkavak merkezli bir deprem daha meydana geldi.

5,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 2,6 km olarak açıklandı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv