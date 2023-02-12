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Diyarbakır’da AFAD gönüllüsü araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsü, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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AFAD gönüllüleri (Arşiv)
AFAD gönüllüleri (Arşiv)
kürdistan Diyarbakır AFAD gönüllüsü kaza

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde 21 EE 199 plakalı Suzuki Marka Splash model otomobil sürücüsü A.K., AFAD gönüllüsü olduğu öğrenilen 34 yaşındaki İ.Ç.’ye çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İ.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Ç.’nin cansız bedenini otopsi işlemi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Sürücü gözaltına alınarak inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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