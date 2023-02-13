Genel

Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Hekimhan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Naci Görür
Naci Görür
kürdistan Naci Görür malatya Deprem

HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv