Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”