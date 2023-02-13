Genel

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili 31 gözaltı kararı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Maraş depremleri malatya gözaltı

HABER MERKEZİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının artacağı, bu kapsamda geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv