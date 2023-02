Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli ve toplamda 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından dünya çapındaki spor kulüplerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında oynanan Villarreal-Barcelona karşılaşması öncesinde Maraş merkezli depremler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Barcelona Kulübü, saygı duruşunu resmi sosyal medya hesabından paylaşırken depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek olunmasını istedi.

Minute of silence for the victims of the earthquake in Turkey and Syria 🙏 pic.twitter.com/i0bYMoqTXx