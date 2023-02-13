Politika

Başbakan Mesrur Bazrani Gürcistan Başbakanı’yla görüştü

Dünya Hükümet Zirvesi için Dubai’de bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.
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Mesrur Barzani ve İrakli Garibaşvili
Mesrur Barzani ve İrakli Garibaşvili
kürdistan Mesrur Barzani İrakli Garibaşvili görüşme Dünya Hükümet Zirvesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün zirve temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi-Gürcistan ilişkileri ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, dün beraberindeki hükümet heyetiyle Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gitmişti.

Dubai Emiri, BAE Başbakanı ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya gelen Başbakan zirve temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “WGS2023 için BAE'ye gitmekten ve Kürdistan'ın hikayesini paylaşmak için liderleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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