Hatay'da 175 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Maraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 175 saat sonra bir kişi daha kurtarıldı.

Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antakya'da 175. saatte Naide Umay kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı" paylaşımını yaptı.