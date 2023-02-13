Başkan Barzani: KDP ve Çin Komünist Partisi toplumsal güçleriyle engelleri aştı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Erbil ziyarette bulunan Çin Komünist Parti İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhu Rui başkanlığındaki heyeti kabul etti. Heyette, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ile Erbil Başkonsolosu Liu Zhenyong da yer aldı.

Zhu Rui, Çin Komünist Partisi’nin 20. Kongresi sonrası uluslararası ve bölgesel konularla ilgili siyaseti ve Çin’in bölgedeki gelişme ve değişimlerle ilgili siyaseti hakkında bilgi verdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Çin Komünist Partisi arasındaki ortak noktalara vurgu yapan Rui, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini, yönetim, ticaret ve ekonomi alanındaki tecrübelerin paylaşılmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Barzani de KDP ile Çin Komünist Partisi arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, iki partinin de hakikatleri ve toplumsal güçleri sayesinde mücadele yollarındaki engelleri aştıklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile Çin ilişkilerinin gelişmesinden yana olduğunu kaydeden Başkan Barzani, KDP ile Komünist Parti’nin, ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir mekanizma bulması gerektiğini dile getirdi.